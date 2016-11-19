Сегодня вступил в силу закон, который позволит вернуть средства вкладчикам банка "Михайловский"

Верховная Рада 15 ноября приняла закон о защите вкладчиков, пострадавших в результате аферы в банке "Михайловский", который предусматривает предоставление права Фонду гарантирования вкладов физлиц после тщательного изучения всех обстоятельств заключения каждого конкретного депозитного договора и разработки порядка выплат обеспечить возврат средств вкладчикам.

16 ноября Порошенко подписал закон. По словам президента, через 20 дней после вступления в силу закона, после проверки документов, в соответствии с законом, Фонд гарантирования вкладов может начать выплаты средств обманутым вкладчикам.

По информации Фонда гарантирования вкладов, принятие закона даст правовые основания для выплаты возмещения большинству "спорных" вкладчиков, которые оформляли вклады на связанные с банком "Михайловский" финансовые компании. Речь идет о 14 тысячах человек с депозитами на общую сумму 1,2 миллиарда гривень.

Читайте такжеНБУ: закон о выплатах вкладчикам банка "Михайловский" не угрожает курсу гривни

Старт выплат предусмотрен в течение 20 рабочих дней после принятия закона.

Национальный банк Украины признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая. По информации НБУ, накануне, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко покинул должность, банк под прикрытием технического сбоя провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень.

Ключевой акционер банка Виктор Полищук якобы продал свою долю в банке накануне ввода временной администрации, однако Национальный банк Украины заявил, что не согласовывал смены собственника, поскольку не получал соответствующего обращения. Кроме того, накануне введения временной администрации банк "Михайловский" заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями "Фагор" и "Плеяда", согласно которым уступил права требования по своим кредитам.

В августе Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 миллионов гривень средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.