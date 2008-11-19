НБУ пролонгирует комбанкам кредиты для аграриев до 1 июня 2009г.

Кабинет министров договорился с Национальным банком Украины о пролонгации кредитов коммерческих банков для предприятий аграрно-промышленного комплекса до 1 июня 2009 года.

Сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила, что такая договоренность была достигнута вчера.

«С комбанками достигнута договоренность, что кредиты будут продлены до 1 июня 2009 года и Национальный банк поддержит эти банки рефинансированием, а также будут отработаны специальные подходы по формированию ставок таких кредитов», - сказала Ю.Тимошенко, подчеркнув, что в результате таких действий удастся вывести предприятия АПК из сложной финансовой ситуации, возникшей из-за проблем с продажей зерна.

Напомним, 11 ноября Ю.Тимошенко сообщила, что правительство направило письмо НБУ с просьбой поддержать те коммерческие банки, которые будут продлевать кредиты аграриям до 1 июня 2009 года, предоставляя финансовую поддержку для сохранения действующей ставки по пролонгированным кредитам аграриев. По словам премьера, представители Нацбанка назвали это предложение реальным. Также она отметила, что правительство будет финансировать для пролонгированных кредитов уменьшение процентов по кредитам.