Комбанки в 2009 году будут бороться за существование - Astrum

Коммерческие банки в следующем году ожидает борьба за существование. С одной стороны, их ждут проблемы с пассивами: внешнее финансирование фактически закрыто – поддержку получат только дочки иностранных банков от своих материнских структур. С другой стороны, проблемы с активами: ухудшение экономической ситуации в Украине и девальвация гривни ударят по доходам населения и предприятий, резко увеличив количество невозвращенных кредитов и задержки платежей.

К такому выводу пришли эксперты ИК «Astrum Investment Management», проанализировав принятые Национальным банком Украины условия доступа к годовому рефинансированию для поддержки ликвидности банков.

Согласно новым условиям, заявки на получение рефинансирования рассматриваются относительно тех банков, которые организованы в форме открытых акционерных обществ и уставный уплаченный капитал которых составляет не менее 500 млн. грн.

Кроме того, получить данный кредит банки могут также при предоставлении НБУ в залог акций/паев собственников банков в размере не менее 51% уставного капитала.

Как отмечают эксперты, действия НБУ являются продолжением ранее провозглашенной политики по поддержке хорошо капитализированных жизнеспособных банков - выживут только сильнейшие. Нацбанк не может гарантировать поддержку всей банковской системе. У него нет для этого ресурсов, и это было бы неразумно с точки зрения эффективности – как плохо бы ни работал банк, он мог бы надеяться на поддержку НБУ. Поэтому, по мнению экспертов, Нацбанк заранее определяет критерии, по которым будет выбирать «здоровые» банки. Требования относительно объема уставного капитала и формы собственности логичны в этом контексте. В будущем также следует ожидать более жестких требований к качеству активов, ликвидности, управлению рисками в банках. Нацбанк будет вынужден поддержать большие банки, руководствуясь подходом «слишком большие, чтобы упасть» (“too big to fail”), который используется центральными банками Европы и США. Средним и небольшим банкам придется рассчитывать на поддержку акционеров или искать инвестора для продажи или слияния.

«Astrum Investment Management» – полнофункциональная независимая инвестиционная компания, вышедшая на украинский фондовый рынок в сентябре 2008 года.

Ключевыми направлениями деятельности Astrum являются инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами и доверительное управление активами в соответствии с мировыми стандартами.

Среди клиентов ИК - ведущие украинские и международные компании, частные инвесторы.