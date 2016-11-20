Жебривский рассказал, сколько денег нужно на полное восстановление Донбасса

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

"На восстановление инфраструктуры Донецкая область летом получила 2,5 млрд грн, деньги начали использовать, однако их конечная реализация произойдет только весной 2017 г. От Регионального фонда развития мы получили 300 млн, которые используем на ремонт мостов, дорог, на строительство больницы", - говорит Жебривский.

В Донецкой ВЦА есть дорожная карта по восстановлению Донбасса, и уже есть планы, что необходимо восстановить в следующем году.

"На следующий год запланировано восстановить 10 мостов, запланировано восстановить 23 дома в Марьинке, в планах строительство 21 школы, госпитали, их оснащение и модернизация. На жилищно-коммунальные будут выделены деньги. Это и теплотрассы, и водопроводы, и многое другое. Целая программа, дорожная карта восстановления инфраструктуры Донбасса, и я бы сказал не восстановление, а строительство новой инфраструктуры Донбасса у нас есть. ... На восстановление инфраструктуры Донбасса нужно более 20 млрд долл.", - сказал Жебривский.

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По словам председателя Донецкой ВЦА, в области сейчас есть проблемы с подачей газа и отоплением в Марьинке и Красногоровке, а также электроэнергией. Сейчас планируется закупить буржуйки, чтобы в течение 2 недель раздать их жителям, чтобы они могли пережить зиму.

Как сообщал УНИАН, летом глава Минрегиона Геннадий Зубко оценил стоимость восстановления Донбасса в 15 миллиардов долларов.