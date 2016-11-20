Порошенко считает, что самое сложное в экономике уже позади: "организм уже выписан из реанимации"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу по случаю Дня Достоинства и Свободы.

"Наш экономический организм уже выписан из реанимации и демонстрирует признаки выздоровления. После четырнадцати кварталов падения подряд, которое, кстати, началось еще за год до революции и войны, экономика, наконец, возобновила рост", - отметил Порошенко.

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По убеждению президента, «оживление деловой активности и первые шаги по детенизации, увеличение поступлений в бюджет позволили запланировать ощутимое повышение зарплат учителям, врачам, другим бюджетникам и сделать с начала семнадцатого шаг навстречу бедным слоям населения – поднять в два раза минимальную заработную плату до 3200 грн».

«Порой я сам себе задаю вопрос: "Мог ли я избежать ошибок?". Общая мудрость многих народов отвечает: "Не ошибается только тот, кто ничего не делает". С высоты горизонт виден немного шире», - отметил Порошенко.

«Проблем просматривается еще немало, и я не собираюсь приукрашивать действительность. Но не могу не поделиться своим четким видением, что самое сложное в экономке мы пережили, и все будет хорошо, если мы с вами не позволим отдельным политиканам обнулить результат, достигнутый такой дорогой ценой. Если не дадим им превратить в «сизифов труд» тяжелый труд власти, гражданского общества, волонтеров и всего народа, которые за три года заложили фундамент новой Украины», - добавил глава государства.