Китайский юань опустился до минимума за почти 8,5 лет
Центробанк Китая проводит понижение курса юаня уже 12 дней подряд.
Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к доллару на 189 базисных пунктов до 6,8985 за единицу.
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Это минимальное значение с 17 июня 2008 года. ЦБ проводит понижение курса юаня уже 12 дней подряд, сообщает ТАСС.
Реформа механизма формирования обменного курса юаня к доллару началась в августе прошлого года. Китайский регулятор тогда объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.
Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.