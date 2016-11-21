Китайский юань опустился до минимума за почти 8,5 лет

Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к доллару на 189 базисных пунктов до 6,8985 за единицу.

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Это минимальное значение с 17 июня 2008 года. ЦБ проводит понижение курса юаня уже 12 дней подряд, сообщает ТАСС.

Реформа механизма формирования обменного курса юаня к доллару началась в августе прошлого года. Китайский регулятор тогда объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.