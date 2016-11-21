"Все пропало" не будет: министр финансов заявил, что острой необходимости в деньгах МВФ нет

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что в данный момент острой необходимости в деньгах Международного валютного фонда нет.

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Об этом он рассказал в комментарии "Экономической правде".

"Все пропало" не будет", - сказал министр, отвечая на вопрос, какие последствия ждут Украину, если МВФ не выделит транш в этом году.

"Транши МВФ идут не в бюджет, а в резервы НБУ. Следующий - не исключение. Даже если мы не получим его в этом году, у нас не будет необходимости искать деньги для его замещения, как, например, в случае с неполучением макрофинансовой помощи от ЕС или доходов от приватизации", - заявил он.

По словам Данилюка, получение или неполучение транша не влияет на выполнение обязательств в рамках бюджета.

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"Транш МВФ – это в первую очередь, сигнал о том, что программа продолжается. Это важно для внешних инвесторов и других международных организаций. Как известно, недавно рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины до В-, который позволит государству и национальным компаниям заимствовать средства на внешних рынках по более низким ставкам", - отметил министр.

"Это стало возможным, в том числе благодаря реформам, которые мы делаем при поддержке МВФ. Важно продолжать реформы и не только в рамках программы с МВФ", - подытожил Данилюк.

Напомним, в заявлении Международного валютного фонда по итогам его работы в Киеве указывалось, что Украине необходимо дополнительное время для выполнения текущего этапа программы расширенного финансирования.