Уровень безработицы достигнет 8% - служба занятости

Уровень безработицы в Украине в 2009 году может достичь 8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил директор Государственной службы занятости Владимир ГАЛИЦКИЙ в ходе круглого стола «Дисбаланс на рынке труда. Профессии рабочих: настоящее и перспективы».

По словам В.ГАЛИЦКОГО, сочетание снижения спроса со стороны торговых партнеров, снижение цен на экспорт и рост цен на импорт могут привести к уменьшению реального ВВП в 2009 году на 4%.

«В свою очередь, согласно известному классическому экономическому закону снижение реального ВВП на 2% приводит к росту безработицы на 1%. Таким образом можно ожидать роста безработицы до 7-8%», - сказал директор Госслужбы занятости.

Он добавил, что Украина уже сталкивалась с такими проблемами во время кризиса начала 90-х годов, когда уровень безработицы достигал 11,3-11,7%.