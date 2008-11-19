Россия разворачивает механизмы противодействия мировому кризису

Россия лучше других крупных государств подготовилась к мировому финансовому кризису, считает глава комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров. "У нас самое большое количество резервов. У нас получилась самая устойчивая и противостоящая кризису структура экономики", - заявил он журналистам в среду по итогам "правительственного часа"с участием министров экономического блока. "Мы разворачиваем значительную, в четыре раза больше существующей, поддержку бизнеса. Только по линии госзакупок малый бизнес должен в следующем году получить триллион рублей, который он в этом году не получал", - отметил парламентарий. По его словам, разворачивается огромное количество конкретных экономических механизмов для противодействия мировому экономическому кризису. "Это ускоренное изменение промышленности, создание внутренней системы кредитования, защитные барьеры таможенного типа, определенная квотная политика. Например, в следующем году бы будем сокращать квоты на импорт некоторых продовольственных товаров, проводить субсидирование процентных ставок", - пояснил депутат. По мнению Федорова, возможна коррекция курса рубля, некоторое снижение его курса. "Но мы должны понимать - Центральный Банк полностью контролирует ситуацию с рублем. У него для этого достаточно резервов и возможностей. Поэтому корректировка, которую будет проводить ЦБ, вызвана не давлением кризиса, а политикой правительства РФ в целом в контексте мирового экономического кризиса", - подчеркнул он. Непосредственно на ценах это скажется в инфляционных рамках, уточнил глава комитета, добавив, что это давление будет купировано ускоренным введением в оборот земли и нематериальных активов. Член комитета по экономполитике и предпринимательству Наталья Ермакова считает, что правительство должно принять неотложные меры по поддержке отечественного производителя, "чтобы оградить российский рынок от засилия импортных товаров". При этом, по ее словам, нужна продуманная таможенно-тарифная политика, снижение налогового бремени на предприятия. Ермакова отметила, что российские производители привыкли к доступности "длинных"кредитов, благоприятной внешней коньюктуре. "Теперь, в условиях мирового финансового кризиса им придется пересматривать свои инвестиционные приоритеты, активнее использовать новейшие технологии в производстве", - считает депутат. Она также полагает, что "государство должно оказать помощь стратегическим предприятиям, в том числе через выкуп облигационных займов, а также предоставить свои гарантии по кредитам, предоставляемым предприятиям военно-промышленного комплекса". В дополнительной помощи, по ее словам, нуждается и аграрный сектор. По итогам "правительственного часа"в Госдуме, на котором депутаты заслушали вице-премьера РФ - министра финансов Алексея Кудрина, Ермакова также отметила, что представленная правительством информация "свидетельствует, что государство, несмотря на внешние финансовые потрясения, полностью выполнит свои социальные обязательства перед гражданами".