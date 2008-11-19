Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Харьковской области. В Харьковском областном высшем училище физической культуры и спорта при участии Президента Украины состоится Всеукраинский урок памяти.

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Проходит заседание Кабинета Министров Украины. По окончании планируется пресс-конференция Тимошенко.

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Пресс-конференция в УНИАН на тему: "Лидеры рынка ПО - Adobe, Corel, Embarcadero Techologies, ПРОМТ, Лаборатория Касперского, Доктор Веб, ABBYY - подписывают договора о гослегализации в Украине".

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Круглый стол на тему: “Дисбаланс на рынке труда. Рабочие профессии: реалии и перспективы”. Инициаторы дискуссии - Государственный центр занятости Украины, Коммуникационная группа ESG и Конфедерация работодателей Украины.

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Пресс-конференция на тему: "Консолидация банковского сектора в Украине". Мероприятие проведут руководители IMB Group.