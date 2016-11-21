Фонд гарантирования отсудил у "Ощадбанка" активы "Дельта Банка" на 450 миллионов

Хозяйственный суд города Киева признал неправомерным договор, по которому активы «Дельта Банка» стоимостью 450 млн грн еще до признания его неплатежеспособным были переданы в залог государственному «Ощадбанку».

Читайте такжеСуд подтвердил правомерность решения НБУ о ликвидации "Дельта Банка"

Как сообщила пресс-служба фонда, в 2010 году «Дельта Банк» заключил несколько договоров залога по обязательствам перед «Ощадбанком» в рамках договора об открытии и ведении корреспондентского счета. Среди обеспечения был и договор залога имущественных прав по кредитным договорам, заключенным «Дельта Банком» с крупными заемщиками-должниками общей стоимостью более 450 млн грн.

Фонд отметил, что оспаривал эту сделку через суд в связи с наличием признаков ее ничтожности, а принятие решения суда в его пользу стало возможным в том числе благодаря активному участию в заседаниях объединения вкладчиков «Дельта Банка».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего за всю историю банковской системы Украины финучреждения, попавшего в управление фонда, – «Дельта Банка». Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61%, компания Cargill Financial Services International Inc. (США) владела долей 29,39%.