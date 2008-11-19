Золотовалютные резервы России сократились на 100 млрд. долл.

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Российские золотовалютные резервы уменьшились за последние два месяца почти на 100 млрд. долларов, в том числе за счет продажи валюты Банком России на сумму 57,5 млрд. долларов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы ЦБ Сергея ИГНАТЬЕВА в Госдуме.

"За сентябрь-октябрь золотовалютные резервы снизились на 97,6 млрд. долларов", - сказал он.

На последнюю отчетную дату - 7 ноября 2008 года - золотовалютные резервы РФ снизились до 475,4 млрд. долларов с 484,6 млрд. долларов на 31 октября.

Всего с начала августа резервы РФ, которые по-прежнему остаются третьими по величине в мире, сократились почти на 123 млрд. долларов.

С.ИГНАТЬЕВ также сообщил валютную структуру резервов на 1 ноября 2008 года: 45% составляет доллар, около 44% - евро, 10% - фунт стерлингов и чуть более 1% приходится на японскую иену.