В Минфине назвали законы, необходимые для получения очередного транша МВФ

Для получения очередного транша Международного валютного фонда до конца года Украине необходимо принять четыре ключевых законопроекта.

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Об этом в комментарии ЭП рассказал министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, в данный момент есть четыре ключевых законопроекта, которые нужно принять.

"Во-первых, пенсионная реформа, которая направлена на сбалансирование системы не только в данный момент, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе с учетом демографических изменений", - сказал министр.

Также, по его словам, необходимо принять закон о выборе модели рынка земли, который должен определить правила отношений в агросекторе и стимулировать развитие экономики.

"Кроме того, сокращение списка предприятий, которые не подлежат приватизации. Этот закон должен привлечь инвестиции и более эффективное управление в разные секторы экономики, что в свою очередь приведет к росту", - отметил Данилюк.

"А также реформа госбанков, которая, среди прочего предполагает создание независимых наблюдательных советов, что поможет сделать управление госбанков более прозрачным и эффективным", - подытожил министр.

Напомним, в заявлении Международного валютного фонда по итогам его работы в Киеве указывалось, что Украине необходимо дополнительное время для выполнения текущего этапа программы расширенного финансирования.