НБУ позволит доллару подняться до 6 грн.- Astrum

Нацбанк позволит курсу доллара на этой неделе подняться до 6.0 грн. После этого политическое давление заставит НБУ вернуться на рынок с интервенциями, считают аналитики компании «Astrum Инвестиционный Менеджмент».Экмперты отмечают, что валютный рынок преподнес главный сюрприз вторника - НБУ не вышел с предложением валюты. В условиях преобладания спроса над предложением это позволило курсу на межбанке взлететь до важной психологической отметки 6.0 грн. за доллар и, по отдельным сделкам, перешагнуть ее. Стабильность курса на протяжении последних трех недель оказалась иллюзорной. Поздно вечером НБУ установил официальный курс доллара на среду на уровне 5.88, или на 1,6% выше вторника.

До конца текущего года НБУ и правительство будут использовать возможные средства для удержания курса, но девальвация гривни неизбежна в первом квартале следующего года, считают аналитики.

Для банковской системы хорошей новостью стало заявление главы Совета НБУ П.Порошенко, который отверг возможность отмены моратория на досрочное снятие депозитов в ближайшем будущем, отмечают аналитики."Мы считаем, что выполнение основных условий отмены моратория, стабильность курса гривни, возобновление роста депозитной базы и восстановление доверия между банками и клиентами возможно не раньше первого квартала 2009 г. Причем необходимым условием будет снятие Нацбанком ограничений на валютном рынке", - подчеркивают эксперты.

Напомним, 18 ноября на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту выросли с 5,8150/5,8500 грн. (открытие торгов) до 5,8900/5,9300 грн. (закрытие). Нацбанк на рынок не выходил.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись резким ростом котировок – 6,1500/6,3000 грн., цены на российскую валюту поднялись – 0,2160/0,2220 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 7,7540/7,9530 грн.