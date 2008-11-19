Рабочие руки в Украине в дефиците

Сегодня на предприятиях Украины дефицит работников рабочих специальностей достигает 200 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил народный депутат, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ во время круглого стола «Дисбаланс на рынке труда. Профессии рабочих: настоящее и перспективы».

М.ВОЛЫНЕЦ отметил, что в Украине самый низкий уровень оплаты труда рабочих, по сравнению с соседними государствами, и самый высокий показатель травматизма на производстве. По его словам, предприниматели медлят с техническим переоснащением производства, эксплуатируя рабочих «за копейки» и экономя на модернизации предприятий.

«Между тем в обществе закрепляется стереотипное представление о рабочих как представителях социального дна. В цехах сегодня более 90% работников – люди предпенсионного возраста, молодежи здесь не насчитывается и 7%», - сказал М.ВОЛЫНЕЦ. Он отметил, что в угольной отрасли, в частности, около 60% рабочих предпенсионного возраста.

В целом же, по словам председателе КСПУ, дефицит работников рабочих специальностей в Украине достигает 200 тысяч и будет расти, даже несмотря на нынешний спад производства.

М.ВОЛЫНЕЦ отметил, что «старшее поколение уходит, а молодежь не хочет идти в сферу производства».

Так, по словам председателя Общественного совета по профтехобразованию при Министерстве образования и науки Украины Петра КАЧАЛОВСКОГО, 9 из 10 выпускников школ избирают высшее образование по экономическим и юридическим специальностям, которые считаются престижными. Он отметил, что в целом за последние пять лет количество учащихся профтехучилищ сократились на 100 тысяч.