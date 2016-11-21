В Фонде гарантирования рассказали, когда начнут выплаты "спорным" вкладчикам банка "Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обещает приступить к выплатам по спорным вкладам в банке «Михайловский» в связи со вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг» в течение 20 рабочих дней.

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Как сообщается на сайте фонда, закон опубликован в газете «Голос Украины» и вступил в силу 19 ноября.

«Принятие закона дает нам возможность индивидуально, проработав каждое заявление, поступившее от клиентов банка «Михайловский», вернуть им средства в пределах гарантированной суммы 200 тысяч гривень. Особенно важно, что принятый закон усиливает ответственность лиц, причастных к доведению банка до неплатежеспособности», - приводятся в сообщении слова директора-распорядителя фонда Константина Ворушилина.

Фонд также напомнил, что инициатором проекта стал президент Украины Петр Порошенко, и нормативный акт разработан при участии Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физлиц, Министерства финансов и правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о защите вкладчиков, пострадавших в результате аферы в банке «Михайловский», который даст правовые основания для выплаты возмещения большинству «спорных» вкладчиков, оформивших вклады на связанные с банком финансовые компании. По оценкам фонда, речь идет о 14 тыс. человек с депозитами на общую сумму 1,2 млрд грн.

Национальный банк Украины признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая. Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний «Кредитно-инвестиционный центр» и «Инвестиционно-расчетный центр», что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Сразу после банкротства банка его владелец Виктор Полищук, которому также принадлежала сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо», заявил о недавней продаже финучреждения группе физических лиц. При этом, по информации НБУ, регулятор не согласовывал смены собственника банка, поскольку не получал соответствующего обращения.

В августе Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 млн грн средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

14 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Шевченковский райсуд Киева по представлению столичной прокуратуры принял решение о наложении ареста на принадлежащий прежнему владельцу банка имущественный комплекс «Гулливер».