Более 70% украинцев боятся снижения уровня жизни из-за кризиса

Более 70% украинцев боятся существенного снижения уровня жизни или потери работы в результате экономического кризиса.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Институтом проблем управления имени Горшенина.

Так, 36,7% украинцев боятся существенного снижения уровня жизни и 36,5% - потери работы.

В институте отмечают, что это был второй этап исследования, результаты которого позволили выявить, как изменились потребительские возможности украинцев по сравнению с октябрем этого года, когда состоялся первый этап исследования.

Согласно результатам опроса большинство респондентов уже почувствовали на себе или на членах своей семьи повышение цен (69,2%), около четверти опрошенных стали экономнее относиться к своим расходам (23,8%); кроме этого, часть украинцев столкнулась с задержкой выплат зарплаты (15,3%) или даже с ее снижением (9,6%). Соответственно, первая волна экономического кризиса повлияла на доходы украинцев, заставляя их пересмотреть свое финансовое планирование.

Анализируя данные телефонного опроса, эксперты Института Горшенина пришли к выводу, что материальная уверенность среднестатистического украинца покачнулась. Так, по сравнению с прошлым месяцем, совокупная доля тех, кто считает себя относительно обеспеченным, уменьшилась с 75,2% в октябре до 68,2% в ноябре; соответственно увеличилась совокупная доля тех, кто в финансовом плане «сводит концы с концами», с 17,5% в октябре до 24,6% в ноябре. Вместе с тем уровень доходов около половины респондентов не изменился, однако, по сравнению с прошлым месяцем, наблюдается негативная динамика к уменьшению этой доли людей с 55,1% до 48,9%.

Также в институте замечают, что наблюдается вполне закономерная тенденция – чем меньше уровень дохода, тем больше ощущаются последствия роста цен. Однако, если необеспеченные респонденты намерены экономить преимущественно на продуктах питания (64,1%), одежде (38,8%) и медикаментах (14,7%), то более обеспеченные слои населения будут экономить на отпусках (24,4%) и развлечениях (22,2%).

Согласно результатам исследования, большинство опрошенных (39,6%) тратят на продукты питания от четверти до половины семейного дохода, поэтому рост цен на продукты питания заставит людей рациональнее планировать свои расходы. В то же время большинство респондентов не верят в то, что последствиями экономического кризиса будут голод и дефицит товаров. Этот тезис подтверждает и тот факт, что только 22,1% опрошенных намерены в ближайшее время делать продуктовые запасы, а возможность возникновения голода в результате экономического кризиса вызывает обеспокоенность только у 12% респондентов. Кроме того, 37,3% опрошенных считают, что в условиях кризиса следует ввести продовольственные карточки для малообеспеченных слоев населения.

Результаты опроса продемонстрировали, что 36,5% украинцев боятся потерять работу, причем этот страх подогревается тем, что у 33,9% респондентов кто-то из друзей или родственников уже был уволен в результате кризиса. Кроме этого, 24,9% украинцев боятся потерять свои сбережения, которые являются источником их финансовой независимости.

Второй этап исследования «Пульс кризиса» проводился Институтом Горшенина методом телефонного опроса с 5 по 10 ноября 2008 года в 25 областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, согласно случайной выборки, с учетом основных социально-демографических характеристик население Украины было опрошено 1000 респондентов, которые представляют взрослое население в возрасте от 18 годов. Квотами в выборке были: возраст, пол и область, в которой живет респондент. Погрешность репрезентативности что касается объекта исследования не превышает +/- 3,4%. Первый этап исследования «Пульс кризиса» проводился с 22 по 25 октября 2008 года.