Гривня укрепилась на межбанке еще на пару копеек

В понедельник, 21 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,77/25,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта по отношению к доллару США окрепла на 5 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4063/27,4305 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4026/0,4037 грн/рубль.

Данные Национального банка Украины о средневзвешенном курсе гривни на межбанке пока отсутствуют.