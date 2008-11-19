Комиссионные банков - вымогательство

Коммерческие банки, которые вводят комиссионный сбор при операциях продажи валюты, делают это незаконно и необоснованно.

Об этом говорится в заявлении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности.

Вопрос установления комиссий был рассмотрен сегодня на заседании Комитета.

Депутаты считают, что расходы банков на указанные операции не изменились, а установленная Национальным банком Украины курсовая маржа на операции по купле-продаже валюты полностью обеспечивает их прибыльность. “Следовательно, внедрение банками комиссионных является ни чем иным, как вымогательство в трудное для людей время”, - говорится в заявлении.

Комитет ВР считает, что Национальный банк Украины должен немедленно прекратить незаконные действия коммерческих банков. В противном случае профильный Комитет парламента будет инициировать увеличение, в соответствии с ситуацией, обязательного сбора в Пенсионный фонд по операциям продажи иностранной валюты.

Напомним, Нацбанк Украины ввел ограничение, согласно которому банки могут продавать наличную валюту по курсу не выше официального на 1,5%.