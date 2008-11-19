Межбанк показал неплохие результаты

Торги по доллару США на межбанке сегодня открылись котировками 6,1500/6,3000 грн., к 12:00 спред сузился до 6,1700/6,2900 грн., к закрытию ценовые уровни установились на значениях 6,1850/6,2400 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Сегодня Национальный банк Украины вышел на межбанковский валютный рынок с предложением продажи доллара США по курсу 5,98 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2160/0,2220 грн., а к 12:00 цены поднялись до 0,2165/1,2225 грн. К закрытию торгов цены достигли верха – 0,2175/0,2235 грн. В России курс доллар-рубль вырос до 27,4432 (+0,0508) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,2595/1,2655 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 7,7540/7,9530 грн., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 7,7710/7,9325 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне установились на уровне 7,8085/7,8880 грн.