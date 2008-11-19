GROUP DF стала инвестором банка ”Надра”

Банк "Надра" привлек крупного инвестора – частную международную группу компаний GROUP DF. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

«В банк пришел новый и, что очень важно, украинский инвестор – GROUP DF, который даст новый импульс для укрепления стабильности нашего банка, его дальнейшего экономического развития и сохранения лидирующих позиций на рынке», – отметил президент банка "Надра" Игорь ГИЛЕНКО.

По его словам, банк "Надра" одним из первых вышел из ситуации, сложившейся в связи с финансовым кризисом, и сегодня занимает более сильные позиции, чем прежде, «благодаря синергии успешного банковского бренда и сильной промышленной группы».

«Банк продолжает стабильно работать в новых реалиях, выполняя обязательства перед клиентами и партнерами. В дальнейшем мы планируем сохранить лидерство на розничном рынке и значительно усилить свои позиции в корпоративном сегменте, а также в малом и среднем бизнесе», – сообщил президент И.ГИЛЕНКО.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 26,186 млрд. грн., обязательства – 24,052 млрд. грн., собственный капитал – 2,134 млрд. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября составил 321,763 млрд. грн.

Чистая прибыль банка «Надра» на 1 октября 2008 г. составила 321,763 млн. грн.

По данным банка, на 1 октября 2008 года его основными акционерами являлись: "Novartik Trading Limited" (Кипр), прямое участие – 60,9967%, и "Manmade Enterprises Limited" (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

По информации международного рейтингового агентства Fitch Ratings, по состоянию на 31 марта 2007 г. Вадим ПЯТОВ, Сергей ЛАГУР, Тимотеуш ФЛЕЙШАР и Игорь ГИЛЕНКО являлись бенефициарными собственниками банка в совокупности 86,6% акций (включая 31,4% акций, принадлежащих президенту банка Игорю ГИЛЕНКО). Иностранные портфельные инвесторы в совокупности владеют пакетом акций банка в размере 7,8%, включая 6,7% в собственности "East Capital".