Инвестиции переменного тока

Помощь от Всемирного банка

Плечо украинской энергетике подставили сразу несколько крупнейших международных банков – это Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Международная финансовая корпорация и др.

Старший специалист по вопросам энергетики представительства Всемирного банка в Украине Дмитрий Глазков сообщил, что кредиты банка в энергетический сектор вообще составляют 40% от текущего портфеля всех проектов банка. Например, Всемирный банк не раз выдавал займы "Укргидроэнерго". Еще в 2005 году стартовал первый проект с "Укргидроэнерго", целью которого было проведение ремонтных работ на каскадах ГЭС на Днепре и Днестре. И только недавно – в конце июля 2016 года - этот проект был успешно завершен.

Сейчас руководство "Укргидроэнерго" обратилось во Всемирный банк с предложением профинансировать еще один очень амбициозный проект - строительство Каневской ГАЭС, а именно ее 4 гидроагрегатов, мощностью по 250 МВт, что суммарно равно одному атомному блоку (1000 МВт). Это строительство позволит увеличить возможности по регулированию мощности во время пиковых нагрузок в энергосистеме. Банк уже приступил к изучению этого проекта. Его предварительная стоимость - 1,2-1,5 миллиарда долларов. В этом проекте также задействованы ЕБРР, ЕИБ и украинская сторона.

Также Всемирный банк уже имеет успешный опыт сотрудничества с оператором отечественной энергосистемы – компанией "Укрэнерго". Дело в том, что на деньги Всемирного банка реконструировано несколько ключевых подстанций, а также состоялось строительство новых линий электропередач для выдачи мощности из Днестровского гидроузла. "Проект был закрыт 30 июня 2016 года. Компания эффективно использовала 200 миллионов долларов. Дополнительные средства по этому проекту, которые остались в результате оккупации Крыма и части Донбасса, а также девальвации гривны и экономии на тендерах "Укрэнерго" были использованы для реконструкции Винницкой подстанции", - сказал Глазков.

Сейчас совместно с "Укрэнерго" полным ходом реализуется второй инвестиционный проект, направленный на улучшение передачи электроэнергии. Общая сумма финансирования составляет 378 миллионов долларов, которые планируется потратить на реконструкцию шести подстанций (278 миллионов долларов) и инновационные проекты (остальные 100 миллионов долларов). Инновации в деятельности "Укрэнерго" крайне необходимы для того, чтобы компания смогла перейти к работе в новой модели рынка электроэнергии (двусторонних договоров и балансирующего рынка), которая гораздо сложнее существующей ныне модели "оптового покупателя".

В новой модели "Укрэнерго" должно будет выполнять функцию диспетчеризации (управления) несколькими рынками электроэнергии одновременно, для чего понадобится сложное и дорогое оборудование.

"Компания должна будет купить очень дорогостоящее оборудование для того что бы стать эффективным оператором балансирующего рынка (рынка на котором будут торговаться 5-6% от всего реализуемого в сутки объема электроэнергии при переходе к новой модели рынка - УНИАН). Это программы и железо. Стоимость такого оборудования составляет около 40-50 миллионов долларов", - сказал Глазков, описывая инновационные проекты "Укрэнерго".

Также он сообщил, что на данный момент готова тендерная документация для закупки вышеупомянутого оборудования, и как только парламент примет во втором чтении закон "О рынке электроэнергии", который регламентирует введение новой модели рынка, компания будет готова начать проведение этого тендера.

Еще один пакет кредитования "Укрэнерго" предполагает создание так называемых "умных сетей". Правда, чтобы сети действительно стали "умными" нужно установить новое оборудование, позволяющее оператору энергосистемы принимать на свои подстанции электроэнергию от ветровых, солнечных электростанций, то есть энергию возобновляемых источников.

"Поскольку этой энергии присущи колебания, например, по частоте – это может навредить работе подстанций. Чтобы подстанции могли принять эту энергию, нужно на ключевых узлах сети устанавливать оборудование, которое и называется "умные сети". Этот проект позволит нарастить долю альтернативной энергетики в общем балансе", - отметил Глазков, озвучив сумму кредитования для покупки такого оборудования в 49 миллионов долларов.

Не немецкого капитала не обойтись

Кроме Всемирного банка, активное кредитование нашей энергетики осуществляет крупнейший немецкий государственный банк KfW. По данным "Укргидроэнерго", этот банк вошел в состав финансовых организаций, которые заинтересовались возможностью кредитования строительства Каховской ГЭС-2. Так, ЕБРР и ЕИБ готовы выделить на данный проект по 175 миллионов евро, а KfW – 50 миллионов евро.

Планируется, что Каховская ГЭС-2 будет иметь 4 гидроагрегата мощностью по 62,5 МВт. Ее эксплуатация позволит увеличить мощность Каховского гидроузла з 334,8 МВт до 584,4 МВт, а также предоставит возможность перевести данный гидроузел с базового режима генерации электроэнергии в полупиковый и пиковый, что необходимо для балансирования графика производства-потребления тока во всей энергосистеме Украины.

Также банк KfW принял участие в финансировании технического переоснащения некоторых подстанций, которое было инициировано компанией "Укрэнерго".

Опыт ЕБРР

Одновременно со всеми украинскими энергокомпаниями - "Укргидроэнерго", "Энергоатом" и "Укрэнерго" - работает и Европейский банк реконструкции и развития.

Старший банкир представительства ЕБРР в Украине Ольга Еремина сообщила УНИАН, что общий портфель инвестиций банка в энергетику составляет около 900 миллионов евро (почти 16% всех операций банка в Украине).

"На сегодня у нас совместно с "Укрэнерго" реализовано и находится в реализации три проекта. Портфель кредитования этой компании, если взять во внимание ту часть, которую компания уже вернула, составляет около 320 миллионов евро", - сказала Еремина, добавив, что банк и заемщик уже успешно завершили проект по строительству ЛЭП напряжением 330 кВ "Усатово-Аджалик" в Одесской области, а также строительство линий 750 кВ от Хмельницкой и Ривненской АЭС в Киевский регион.

Также банкир отметила, что в следующем году будут построены и введены в эксплуатацию еще две ЛЭП напряжением 330 кВ, которые подадут ток на подстанцию "Киевская". Еще одна совместная инициатива ЕБРР и "Укрэнерго" - строительство линии напряжением 750 кВ "Запорожье-Каховская". По оценкам Ереминой, этот проект будет реализован до начала 2018 года.

Говоря о займах "Укргидроэнерго", банкир отметила, что компания уже получила от ЕБРР 200 миллионов евро для проведения реабилитации мощностей каскада ГЭС на Днепре. Окончание строительных работ по этому проекту намечено на 2021 год.

Также ЕБРР кредитует проект повышения безопасности на блоках АЭС, оператором которых является "Энергоатом". Суммарная стоимость этого проекта составляет 600 миллионов евро, с которых 300 миллионов евро, предоставляет непосредственно ЕБРР и еще 300 миллионов евро – это деньги "Евроатома" (сообщество, которое объединяет страны-члены ЕС для решения вопросов по атомной энергетике).

Говоря о сотрудничестве с частными компаниями, Еремина сообщила, что банк в основном кредитует проекты в сфере альтернативной энергетики (получение электро- или тепловой энергии с энергии солнца, кинетической энергии воды и ветра или биологических источников). Работая с частными компаниями, банк требует, чтобы около 30-40% стоимости проекта было профинансировано за счет самого клиента. Такое требование обусловлено рисками каждого отдельно взятого проекта.

Предпочтение "зеленым" проектам

Рассказывая о своих проектах, представители и Всемирного банка и ЕБРР отметили, что на сегодня в Украине сложились неплохие условия для кредитования еще и альтернативной энергетики.

"Причиной этого является стабильная и долгосрочная регуляторная база, подкрепленная экономически обоснованными ставками "зеленого" тарифа, а также обязательство 100% покупки рынком электроэнергии у такого вида генерации. Такой режим необходимо сохранить. В будущем важно обеспечить заключение контрактов на покупку "зеленой" электроэнергии с гарантированным покупателем не на один год, как сейчас, а на весь период кредитования, что необходимо инвестору для гарантирования возврата вложенных денег", - отметила Еремина.

Что касается финансирования добычи нефти и газа, то Всемирный банк и ЕБРР стараются такие проекты обходить стороной. "Согласно нашего устава и политическим приоритетам нам запрещено финансировать атомные проекты и тепловую энергетику. Есть послабления для ряда бедных стран, в которых, например, кроме угля ничего нет. Но в Украине много других возможностей, например, по возобновляемой энергетике. Мы рекомендуем украинскому правительству посмотреть на такие проекты как строительство Каневской ГАЭС или повышение уровня энергоэффективности путём снижения потерь в электросетях", - объяснил политику Всемирного банка Дмитрий Глазков.

Вслед за международными банками на альтернативную энергетику посматривают и некоторые отечественные финучреждения. К примеру, заместитель главы правления "Укргазбанка" Андрей Кравец сообщил, что банк с мая 2016 года начал активно кредитовать такие начинания.

"Портфель "зеленых" проектов составляет 900 миллионов гривень. У нас сейчас в работе находится еще проекты общей стоимостью на 6 миллиардов гривень. Я надеюсь, что 30% с них мы отберем и до конца года портфель "зеленых" проектов достигнет 2 миллиарда гривень", - спрогнозировал динамику роста кредитования топ-менеджер "Укргазбанка".

По словам директора Департамента экологического реинжиниринга и внедрения проектов "Укргазбанка" Родиона Морозова, банк кредитует производство электроэнергии (из энергии солнца, ветра и биомассы) общая мощность которого на сегодня составляет около 30 МВт. По его словам, инвестиционная привлекательность проектов на прямую зависит от ставки "зеленого" тарифа, который на сегодня наиболее высок для солнечной генерации, срок окупаемости которой составляют 6-7 лет.

Кроме банкиров, также активную позицию занимают и сами участники рынка – генерирующие компании. Например, крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК активно ищет кредиторов для финансирования строительства новой ветроэлектростанции на юге Украины.

"Сейчас у нас уже работающая Ботиевская станция мощностью 200 МВт, которая расположена в Запорожской области. Мы работаем над строительством второй такой станции в том же регионе на побережье Азовского моря. Она будет называться Приморская ВЭС с мощностью 200 МВт. Сейчас мы ведем переговоры с возможными кредиторами и поставщиками оборудования", - сказал руководитель департамента по финансам компании "Винд Пауэр", которая входит в состав холдинга ДТЭК, Андрей Петров.

Будут реформы – будут и деньги

Несмотря на положительные тенденции, которые уже сложились в сфере кредитования энергетических проектов, представители Всемирного банка и ЕБРР сообщили УНИАН, что правительству предстоит провести еще ряд важных реформ, которые позволят увеличить объем кредитования.

По словам Глазкова, сейчас, к сожалению, только Государственное агентство по вопросам энергоэффективности и энергосбережения уполномочено заниматься всеми проектами по возобновляемой энергетике, которое не обладает достаточными полномочиями, чтобы инициировать совместные проекты со Всемирным банком. Также он сообщил, что очень важным является именно инициация проекта и его поддержка со стороны государства.

Этот замечание банкиров стоит учесть поскольку на сегодня Всемирный банк, совместно с представителями власти, разрабатывают новую Стратегию сотрудничества с Украиной на последующих четыре года, в которой, по словам, Глазкова энергетика продолжит играть важную роль.

Также представители банков отметили, что для улучшения кредитования Украина не должна затягивать с принятием во втором чтении законопроекта "О рынке электрической энергии" и подзаконных нормативно-правовых актов, которые за ним следуют. Наша страна должна имплементировать нормы Третьего энергетического пакета (разделения разных сфер энергобизнеса, таких как генерация, транспорт и реализация потребителю) и максимально отойти от ручного управления энергетикой.

Глазков отметил необходимость создания института "энергетического омбудсмена", по сути, адвоката интересов разных игроков на рынке. Еремина также сказала, что важно провести прозрачную приватизацию госпакетов акций облэнерго и принять тарифную методологию (по принципу стимулирующего ценообразования) до начала продажи госпакетов акций облэнерго, что даст возможность прогнозировать их прибыльность и возврат инвестиций для инвесторов и будущих кредиторов.

Дмитрий Сидоров