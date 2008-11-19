НБУ разработал Памятку заемщика банка

Национальный банк Украины с целью обеспечения соблюдения банками требований законодательства Украины в сфере потребительского кредитования, а также повышения финансовой грамотности населения разработал Памятку заемщика банка по потребительскому кредиту.

НБУ потребовал ото всех банков предоставлять Памятку заемщикам для ознакомления.

Как отмечает Нацбанк, «в памятке изложена наиболее важная информация, которой обязательно должен владеть каждый гражданин, намеревающийся получить или уже получивший кредит в банке. Внимательное изучение этой информации будет способствовать принятию населением наиболее взвешенных и менее всего рисковых решений относительно получения кредитов».

С текстом Памятки НБУ вы можете ознакомиться здесь: http://economics.unian.net/rus/detail/300