Производство на «ЗАЗ» не остановится

Корпорации «УкрАВТО» заявляет, что, несмотря на спад спроса на украинском и мировых автомобильных рынках и временное приостановление производства ведущими мировыми производителями, ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ) продолжает выпуск продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «УкрАВТО».

«Мы не собираемся приостанавливать производство полностью. Ни при каких условиях. Естественно, кризис в стране отражается на объемах производства, но отрасль ждет поддержки со стороны государства, благодаря которой удастся избежать дальнейшего спада и хотя бы удержаться на уже достигнутом уровне», – цитирует пресс-служба почетного президента корпорации «УкрАВТО», народного депутата Тариэла ВАСАДЗЕ.

В корпорации отмечают, что с мая 2008 года, после вступления Украины в ВТО, в стране более чем в 2 раза сокращены пошлины на ввоз автомобилей и других товаров. Открытие ворот для импорта привело к негативному внешнеэкономическому сальдо, падению спроса на произведенную в Украине продукцию, а с осени – к спаду промышленного производства.

Также в сообщении отмечено, что украинские автопроизводители неоднократно обращали внимание на необходимость временного повышения пошлин на импортные автомобили, но пока реальных шагов навстречу отрасли сделано не было.

Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО» – лидер украинского автомобильного рынка, имеет крупнейшую сбытовую сеть в Украине, а также дилерские центры в Польше.

"УкрАВТО" – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе "УкрАВТО" – успешное многолетнее сотрудничество с "Daimler AG", "Chrysler LLC", "General Motors", "Nissan", "Toyota", "Chery" и "АвтоВАЗ".

ЗАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой.

31,67% акций ЗАО «ЗАЗ» принадлежат корпорации «УкрАВТО» (Киев), управляющей заводом, 22,2% – «Ланкрофт Проджектс Лимитед» (Великобритания), 21,96% – «Редстоун Менеджмент Лимитед» (Великобритания).