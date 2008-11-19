Советниками Кабмина станут две иностранные компании

Правительство Украины привлекает две иностранные компании в качестве финансовых советников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Эти компании будут привлекаться правительством в качестве финансовых советников. Сейчас сложная международная финансовая ситуация, и нужно участие ведущих финансовых учреждений - а эти компании и представляют ведущие финансовые учреждения - для того, чтобы обеспечить приток и иностранных ресурсов и внешнего финансирования», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

С соответствующей инициативой на сегодняшнем заседании правительства выступили вице-премьер-министры Григорий НЕМЫРЯ и А.ТУРЧИНОВ.

По их предложению, правительство одобрило проект договора между Кабинетом Министров Украины и компанией Black Stone Group International, которая определена финансовым советником правительства.

Кроме того, в качестве финансового советника будет привлекаться компания Credit Swiss для урегулирования вопросов, связанных с кредитованием «Укравтодора».