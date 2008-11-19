Отрицательное сальдо установит антирекорд - «Инэко-Инвест»

В целом по итогам 2008 года отрицательное внешнеторговое сальдо может составить 17,5-18,5 млрд. долларов, что станет очередным антирекордом для Украины.

Такой прогноз озвучил в интервью корреспонденту УНИАН генеральный директор КУА «Инэко-Инвест» Олег МОРКВА.

Он напомнил, что в начале второй декады ноября Госкомстата обнародовал данные и по внешнеторговой деятельности Украины в сентябре и по итогам 9 месяцев. В сентябре в Украине сохранился очень высокий негативный разрыв между экспортом и импортом, а отрицательное внешнеторговое сальдо за месяц составило 1,7 млрд. долларов, отметил О.МОРКВА.

По мнению гендиректора «Инэко-Инвест», до конца текущего года ежемесячное внешнеторговое отрицательное сальдо будет продолжать оставаться очень высоким для Украины. Однако, отметил он, в условиях кризиса и падения спроса на украинскую продукцию на мировых товарно-сырьевых рынках и ограничительных мероприятий правительства по сдерживанию некритического импорта в нашу страну, отрицательный разрыв между экспортом и импортом снизится с 1,7 млрд. долл. в сентябре, до 1,1-1,4 млрд. долл. в заключительные месяцы года.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в январе-сентябре 2008 года составило 10 млрд. 284,1 млн. долл. против 3 млрд. 742,1 млн. долл. в январе-сентябре 2007 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 14 млрд. 283,1 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 3 млрд. 999 млн. долл.

Импорт товаров и услуг в Украину за январь-сентябрь 2008 года составил 72 млрд. 690,2 млн. долл., экспорт - 62 млрд. 406,1 млн. долл.