Гривня за день укрепилась на 9 копеек - до 25,76 за доллар
18:05, 21 ноября 2016Финансы
276
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7960/28,8460 гривни/евро.
Гривня за день укрепилась на 9 копеек / rodniknews.in.ua
В понедельник, 21 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,73/25,76 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Читайте такжеУ Гонтаревой объяснили, почему гривня в обменниках дороже, чем на межбанке
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7960/28,8460 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4020 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,7838 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 444 сделки на сумму 224,52 миллиона долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter