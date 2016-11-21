Гривня за день укрепилась на 9 копеек - до 25,76 за доллар

В понедельник, 21 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,73/25,76 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7960/28,8460 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4020 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,7838 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 444 сделки на сумму 224,52 миллиона долларов.