«Ривнеазот» работает на половину мощности

Химический гигант Ривненской области – ОАО «Ривнеазот» из-за финансово-экономического кризиса вынужден наполовину сократить производство основной продукции – минеральных удобрений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире Ривненской облгостелерадиокомпании заявил генеральный директор предприятия Михаил ЗАБЛУДА.

По его словам, из-за низкой цены на химическую продукцию предприятие вынуждено работать на склад. В настоящее время на его складах хранится более 90 тысяч тонн минудобрений, в частности аммиачной селитры, на сумму свыше 100 млн. грн.

По словам М.ЗАБЛУДЫ, в настоящее время цена одной тонны аммиачной селитры составляет 1350 грн., что гораздо меньше ее себестоимости, поэтому предприятию невыгодно ее реализовывать.

Гендиректор предприятия напомнил, что сегодня главная задача ОАО «Ривнеазот» – сохранить рабочие места, о чем руководители восьми крупных химических предприятий Украины договорились с правительством, подписав соответствующий меморандум.

М.ЗАБЛУДА выразил надежду, что правительство сдержит свое слово и обеспечит реализацию химической продукции предприятия на внутреннем рынке Украины по приемлемым ценам.