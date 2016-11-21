Возглавляемый дончанином конвертцентр в Киеве с месячным оборотом свыше 40 миллионов гривень финансировал террористов

Правоохранители установили, что бывший дончанин, живущий в Киеве, наладил поставки продуктов питания во временно оккупированный боевиками Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации.

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Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевщины. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам незаконно формировать налоговый кредит.

По предварительным оценкам, месячный оборот "конверта" составлял более сорока миллионов гривен.

Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора в Киеве и Краматорске оперативники СБ Украины изъяли более четырех миллионов гривен, сто тысяч долларов США, тридцать тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в сделке.

Решается вопрос о наложении ареста на счета, задействованные в работе конвертцентра. Открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.