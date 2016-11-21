Замдиректора-распорядителя Фонда гарантирования Кияк покинул свой пост

Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Кияк покинул свою должность, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

Кияк занимал пост заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования с апреля 2014 года и курировал работу уполномоченных представителей фонда в неплатежеспособных банках.

Как сообщили в Фонде гарантирования, на место Кияка пока никто не назначен, и фонд обнародует информацию о проведении конкурса на этот пост, как только он будет объявлен.

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В декабре прошлого года департамент консолидированной продажи и управления активами ФГВ, созданный после реорганизации фонда, возглавила финансист-международник Юлия Берещенко. Новый департамент централизовал функции временных администраторов и ликвидаторов банков по управлению активами.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Нацбанк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 16 финучреждений.

Балансовая стоимость активов неплатежеспособных банков в управлении Фонда гарантирования вкладов составляет порядка 440 млрд грн. Фонд планирует выручить от управления активами этих банков в текущем году 7,5 млрд грн.