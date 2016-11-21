Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,78 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2578,3819 (21 ноября – 2589,5267)

100 EUR – 2741,0778 (21 ноября – 2752,4079)

10 RUR – 4,0063 (21 ноября – 3,9776)

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,73/25,76 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7960/28,8460 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4020 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,7838 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 444 сделки на сумму 224,52 миллиона долларов.