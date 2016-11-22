Закон об освобождении от налогов благотворительной деятельности религиозных организаций вступил в силу

Закон об освобождении от налогообложения благотворительной помощи, оказываемой религиозными организациями, вступает в силу с 22 ноября.

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Об этом говорится в тексте закона, опубликованном 21 ноября в газете «Голос Украины».

В тексте закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных положений о налогообложении неприбыльных организаций» указывается, что расходы религиозных организаций на оказание гуманитарной и благотворительной помощи не считаются распределением прибыли и не облагаются налогом.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 октября текущего года приняла за основу и в целом законопроект №5050 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно уточнения отдельных положений о налогообложении неприбыльных организаций)».

Данный документ вносит правки в Налоговый кодекс, которые направлены на облегчение оказания благотворительной помощи религиозными организациями.