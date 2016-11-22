Центробанк Китая укрепил курс юаня после ослабления до исторических минимумов

Народный банк Китая во вторник укрепил курс юаня к доллару на 0,3% после ослабления курса китайской валюты до минимумов с 2008 года, свидетельствуют данные регулятора.

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Во вторник Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,8779, что на 206 пункта меньше фиксинга понедельника, когда курс составил 6,8995, передает Прайм.

Прошлую неделю и в понедельник 21 ноября курс юаня к доллару обновлял исторические минимумы с 2008 года.

Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1 доллар давали около 6 юаней.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% - с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015/2016 (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре.

После первой волны эксперты утверждали, что ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Премьер Ли Кэцян, глава регулятора Чжоу Сяочуань и другие официальные лица опровергали эти заявления.