В Великобритании из-за Brexit сократилось число миллионеров

Число долларовых миллионеров в Великобритании сократилось на 15% после решения страны выйти из состава Европейского Союза, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Credit Suisse.

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Состояние домохозяйств в Британии уменьшилось на $1,5 трлн, или 10%, с июня 2015 года по июнь 2016 года. По мнению аналитиков банка, это «прямое следствие» Brexit.

Частные средства в размере $14 трлн распределены между 49 млн взрослого населения Великобритании, 5% из которых владеют $1 млн или более.

«Для Великобритании 2015‒ 2016 годы завершились беспокойно, резким падением обменного курса и фондового рынка. Прогноз очень неоднозначен, как для экономики, так и для домохозяйств», — говорится в исследовании.