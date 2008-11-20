Дефицит бюджета Германии в 2009 г вырастет до 18 млрд. евро

Мировой финансовый кризис не проходит бесследно для федерального бюджета Германии. Дефицит госбюджета в 2009 году возрастет на 17,9 миллиарда евро вместо ожидаемых ранее 10,5 миллиарда евро, сообщает Немецкая волна.

В связи с мировым банковским кризисом и затратами на экстренные меры по стабилизации положения в стране правительство Германии будет вынуждено взять дополнительные кредиты в размере свыше 7 миллиардов евро.

Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на переработанный проект госбюджета на 2009 год, который будет представлен на рассмотрение кабинета министров в четверг, 20 ноября. В соответствии с новой версией документа, рост дефицита федерального бюджета в 2009 году составит 17,9 миллиарда евро вместо предусмотренных ранее 10,5.

Таким образом, Германии вряд ли удастся к 2013 году сделать государственный бюджет бездефицитным, как ранее планировал министр финансов ФРГ Пеер Штайнбрюк (Peer Steinbrück). Более того, по информации издания, в планы немецкого правительства входит привлечение дополнительных заемных средств в размере 10 миллиардов евро в 2012 году.

Федеральный бюджет Германии на 2009 год был принят в июле текущего года. Тогда главе министерства финансов Штайнбрюку с трудом удалось умерить аппетиты своих коллег и добиться того, чтобы его дефицит не превысил 10,5 миллиарда евро. По информации Süddeutsche Zeitung, в связи с переработкой госбюджета отдельные министерства вновь подняли вопрос об увеличении расходов.