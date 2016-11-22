Судьба четвертого транша: МВФ не планирует рассматривать украинский вопрос в ноябре

Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда не планирует до конца ноября обсуждать вопрос выделения Украине четвертого кредитного транша по программе расширенного финансирования EFF, утвержденной в марте 2015 года, несмотря на то, что оценочная миссия Фонда уже покинула Киев и сделала итоговое заявление по итогам дискуссий с украинскими властями.

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Как отмечается в расписании работы Фонда, до конца ноября Совет директоров рассмотрит только один вопрос - состояние дел в экономике Финляндии.

Затем Совет директоров соберется 1 декабря для обсуждения места МВФ в глобальных решениях по вопросам изменений климата.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 млрд долл.

Сейчас идет третий пересмотр программы, результатом которого может стать выделение нашей стране четвертого кредитного транша по программе в размере 1,3 млрд долл. Правительство рассчитывает, что эти средства могут прийти в Украину уже до конца года, однако вероятность такого сценария остается невысокой.

Ключевыми требованиями МВФ являются принятие бюджета на 2017 год, усиление ответственности чиновников и доведение до судов дел о фактах коррупции, а также разработка модели пенсионной системы и сбалансированной системы налогообложения.