ВВП в 2008 г. вырастет на 3,5%, в 2009 г. - снизится на 4,3% - эксперт

По итогам 2008 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит около 3,5%, в 2009 году ожидается спад на уровне 4,3%.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Роман ВОЗНЯК.

По его словам, в 2009 году на рост ВВП основное влияние окажет снижение потребления домохозяйствами.

Что касается производства, то, по словам Р.ВОЗНЯКА, в следующем году сохранится тенденция к снижению объемов производства в промышленности, в первую очередь, в металлургии, а также в производстве кокса и продуктов нефтепереработки. Ожидается также падение в машиностроении.

Кроме того, эксперт прогнозирует в 2009 году против 2008 года снижение на 5% объемов производства сельскохозяйственной продукции

«Ожидается, что у нас в следующем году снизятся объемы сельскохозяйственного производства. С одной стороны, мы имеем высокую статистическую базу 2008 года. С другой стороны ситуация, которая возникла в 2008 года и привела к значительному снижению цен, не будет стимулировать сельскохозяйственные предприятия интенсивно инвестировать в минеральные удобрения, технику и увеличивать посевные площади. Кроме того, есть фактор урожайного 2008 года. Все это, по нашему мнению, приведет к падению объемов производства в сельском хозяйстве где-то на 5%», - сказал Р.ВОЗНЯК.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-октябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 5,8%, в октябре против сентября зафиксирован спад на 2,1%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-октябрь составил 799,996 млрд. грн., за октябрь - 85,101 млрд. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре - 132,9%.

Наибольший прирост валовой добавленной стоимости в январе-октябре 2008 года наблюдался в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве - на 18,3%, транспорте и связи - 10,4%, в торговле - 6,3%.

Справка УНИАН. В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5% до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2% до 21,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.