Нацбанк Белоруссии хочет плавно девальвировать рубль в 2009 г.

Национальный банк Белоруссии намерен проводить постепенную девальвацию белорусского рубля, привязанного к корзине валют. Об этом заявил в Лондоне заместитель председателя Нацбанка Василий Матюшевский, сообщает РосБалт.

По его словам, в следующем году НББ планирует вести более гибкую курсовую политику. «Мы намерены мягко девальвировать нацвалюту», — сказал зампред Нацбанка.

Темпы, какими будет осуществляться девальвация, он не прокомментировал.

По словам Матюшевского, белорусские власти внимательно следят за событиями в России. Он отметил падение на прошлой неделе курса российского рубля на 1%, что, по словам зампреда НББ, входит в планы России по снижение его курса в дальнейшем.

Кроме того, Матюшевский пообещал, что в течение 3-4 месяцев Нацбанк закроет сделки с «высоко уважаемыми финансовыми организациями» по приватизации белорусских госбанков.