Fitch вслед за суверенным повысило рейтинги 7 украинских банков

Как отмечается, помимо государственных, рейтинги повышены банкам «Альфа-Банк Украина», «Укрсоцбанк», «ПроКредит Банк» (Украина), «Креди Агриколь Банк» («КАБ») и «Правэкс-банк», причем по 6 банкам прогноз по рейтингам - стабильный. Прогноз по банку «Правэкс-банк» - негативный.

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«Повышение рейтингов государственных «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» отражает мнение Fitch о том, что способность украинских властей предоставить поддержку этим банкам в случае необходимости несколько улучшилась. Однако она остается ограниченной, особенно в части валютной поддержки. Готовность оказать поддержку в национальной валюте оценивается как высокая», - говорится в сообщении агентства.

В Fitch отмечают, что ключевым фактором возможного снижения рейтингов для указанных банков будет снижение общегосударственного рейтинга, если таковое состоится.

«Существенное ослабление способности и/или готовности акционеров предоставлять поддержку, что не является базовым сценарием для Fitch, также может привести к понижению рейтингов», - отмечают в агентстве.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный рейтинг Украины до «B-» с «CCC», одновременно присвоив рейтинг «В» украинским евробондам.

Повышению рейтинга Украины способствовали несколько факторов. В их числе: снижение финансового давления, рост объема золотовалютных резервов, а также возобновление сотрудничества с ключевым кредитором - Международным валютным фондом и получение третьего кредитного транша в объеме 1 млрд долл.

Вслед за суверенным, были повышены рейтинги Киева и Харькова.

Вместе с тем, по мнению аналитиков Fitch, для Украины остаются весьма высокими политические риски, в особенности риск эскалации конфликта на востоке, а также риск остановки выполнения программы реформ, одобренной МВФ.