Советник Путина приравнял состояние российской экономики к инфаркту миокарда

Советник президента РФ Сергей Глазьев сравнил состояние российской экономики с инфарктом миокарда, выступая на форуме Финансового университета «Ловушки новой нормальности», передает RNS.

Читайте такжеРоссия погружается "в тень": в стране растет число желающих получать зарплату в конверте«Как нетрудно было предвидеть, и мы уже об этом говорили, как только денежные власти пошли по пути освобождения курса рубля в свободное плавание, тут же мы получили девальвационный скачок, инфляционный шок, от которого до сих пор не можем оправиться. И наша макроэкономическая система подобна больному инфарктом миокарда. Вы видите колебания курса (Глазьев продемонстрировал слайд со сравнительной диаграммой волатильности валют разных стран. — RNS). Ни в одной стране мира таких рекордов отродясь не видели, чтобы волатильность национальной валюты была столь высока. Она вдвое превышает ближайшую к нам Турцию по данному показателю. Девальвация — мы тоже ставим рекорды, в том числе, среди нефтедобывающих стран», — сказал он.

«Когда Центральный банк начал поднимать процентные ставки, автоматически экономический рост начал глохнуть. И в итоге мы оказались в стагфляционной ловушке, которая характеризуется одновременно высокой инфляцией, которая была вызвана и продолжает генерироваться колебаниями курса, и, с другой стороны, повышением процентных ставок, что поставило предприятия в очень неприятное положение», — подвел итог Глазьев.

В 2015 году ВВП России снизился на 3,7%, инфляция составила 12,9%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в этом году спад экономики замедлится до 0,6%, а инфляция — до 5,8%. Россия окончательно перешла на плавающий курс рубля в ноябре 2014 года. В середине декабря на фоне резкого падения цен на нефть и курса рубля ЦБ принял решение поднять ключевую ставку на 6,5 процентных пункта — до 17%. В настоящее время ставка составляет 10%.