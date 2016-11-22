Рейтинг благосостояния: населения мира стало богаче, но украинцы обеднели на 19%

Благосостояние населения мира в период с середины 2015 года до середины 2016 года увеличилось на $256 трлн.

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Об этом говорится в докладе Global Wealth Report, подготовленном швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse, передают «Ведомости».

Таким образом, благосостояние выросло на 1,4% по сравнению с прошлым периодом. Тем не менее, прирост богатства отстает от темпов роста населения, отмечают аналитики.

Среди стран, где благосостояние не росло, а наоборот падало - Аргентина (минус 27%, первое место в антирейтинге), Украина (минус 18,5%), Россия (минус 15%), Великобритания (минус 9,7%), через решение страны о выход из Евросоюза (Brexit). В Египте падение благосостояния составило 11,1%, в Мексике — 11%.

Благосостояние домохозяйств Украины снизилось на $10 млрд – до $44 млрд, население России стало беднее на $198 млрд.

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Рекордсменом по росту личного состояния населения стала Япония, показатель благосостояния вырос благодаря укреплению иены к доллару на 19% ($3,9 трлн) до $24 трлн.

США впервые после финансового кризиса уступили лидирующую позицию, однако восьмой год подряд показали положительную динамику. Благосостояние американцев повысилось на $1,7 трлн и составило $85 трлн.

Еще в шести государствах – Германии, Франции, Канаде, Новой Зеландии, Индонезии и Бразилии – темпы роста благосостояния превышали $100 млрд.

По сравнению с началом века развивающиеся экономики оказывают большее влияние на распределение богатства в мире. В 2000 г. на страны с развивающейся экономикой приходилось лишь 12% мирового богатства, сегодня же этот показатель достиг отметки в 18%. Только в одном Китае проживает 9% населения, которое владеет мировым богатством, что значительно выше, чем во Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Credit Suisse отмечает дальнейшее усиление имущественного неравенства в мире: всего 10% человек владеют 89% всех мировых активов. Аналитики подчеркивают тревожную тенденцию: по их оценкам, 9% взрослого населения в мире являются должниками.