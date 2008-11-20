В 2009 г. курс гривни к доллару достигнет 6,3 грн./долл. – эксперт

В 2009 году среднегодовой курс гривни к доллару будет на уровне 6,3 грн./долл.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) Виталий КРАВЧУК.

«По последней, рабочей версии нашего прогноза мы ожидаем умеренной девальвации гривни в 2009 году, порядка 6,3 грн./долл. в среднем за год», - сказал эксперт.

Среди предпосылок девальвации в 2009 году В.КРАВЧУК назвал довольно существенное снижение импорта, что связано с сокращением внутреннего спроса. С другой стороны, скорее всего, возникнет необходимость погашения внешней задолженности, в том числе за счет рефинансирования, а также рекапитализации ряда компаний, которые имеют иностранного инвестора.

Как сообщал УНИАН, торги по доллару США на межбанке 19 ноября открылись котировками 6,1500/6,3000 грн., к 12:00 спред сузился до 6,1700/6,2900 грн., к закрытию ценовые уровни установились на значениях 6,1850/6,2400 грн.

Национальный банк Украины вышел на межбанковский валютный рынок с предложением продажи доллара США по курсу 5,98 грн.

Официальный курс НБУ на 20 нобяря 2008 - 100 USD – 599.3600 грн. (на 19 ноября – 588.5400).