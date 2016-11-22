Гривня продолжает укрепляться на межбанке - 25,69 за доллар
13:49, 22 ноября 2016Финансы
488
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3121/27,3521 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 25,6763 грн/долл. / Фото УНИАН
Во вторник, 22 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,65/25,69 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Читайте такжеУ Гонтаревой объяснили, почему гривня в обменниках дороже, чем на межбанке
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3121/27,3521 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4034/0,4045 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,6763 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 78 сделок на сумму 47,10 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter