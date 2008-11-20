НБУ продал вчера на аукционе 658 млн. долл.

Вчерашний объем интервенций Национального банка Украины путем проведения валютных аукционов составил 658 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«Сегодня вообще выходить не будем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 ноября, НБУ провел валютную интервенцию на межбанковском валютном рынке по продаже долларов США за гривни путем проведения валютного аукциона согласно заявкам коммерческих банков.

Заявки формируются на основе неудовлетворенного на прямом межбанке объема заявок клиентов и потребностей банка без указания цели покупки валюты и с указанием только названия уполномоченного банка.

При этом курс иностранной валюты к гривне указывался в заявке с точностью до двух знаков после запятой в пределах 5,8854 грн/долл. (официальный курс на 19 ноября т.г.) +/- 2%. То есть заявки на покупку валюты должны были быть в пределах 5,77 - 6,0 гривень за 1 доллар США.

Минимальная сумма заявки - 100 тыс. долл., при этом банки могли подавать несколько заявок, если в них указаны разные курсы.