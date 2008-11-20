Интервенции НБУ на межбанке вчера составили 658 млн. долл.

Национальный банк Украины (НБУ) 19 ноября впервые осуществил интервенцию на межбанковском валютном рынке в форме аукциона по продаже долларов США за гривни в объеме 658 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«Сегодня вообще выходить не будем», - сказал он.

Нацбанк установил ценовой диапазон для заявок на уровне вчерашнего официального курса гривни (5.8854 грн. за доллар США) ±2%. То есть заявки на покупку валюты должны были быть в пределах 5,77 - 6,0 гривен за 1 доллар США.

Минимальная сумма заявки - 100 тыс. долл. При этом банки могли подавать несколько заявок, если в них указавались разные курсы.

По оценкам операторов рынка, основную массу заявок НБУ удовлетворял по курсу, близкому к 5,98 гривен/1 доллар.