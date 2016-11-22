В Украине осталось 4 банка с непрозрачной структурой собственности - НБУ

Согласно приведенным данным, структура собственности двух банков имеет признаки непрозрачности. В том числе это банк «Гефест», где Нацбанк идентифицировал контролера и рассматривает вопрос легализации структуры собственности, а также банк «Платинум», в котором регулятор признал владельцем существенного участия Григория Гуртового, при этом на рассмотрении регулятора находится пакет документов инвестора, который намерен приобрести существенное участие в банке.

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Кроме того, как отмечается в сообщении, есть два банка, собственники которых получили согласование приобретения существенного участия, но приведение структуры собственности этих банков в соответствие с требованиями по ее прозрачности еще не полностью завершено. В частности, среди таких банков «Коммерческий индустриальный банк» и «Первый инвестиционный банк», по которым регулятор ожидает оформления права собственности на акции.

Помимо этого, Нацбанк проводит дополнительную проверку в отношении еще двух банков. Это банк «Народный капитал», в отношении которого по ряду полученных пакетов документов регулятор принял решение о запрете приобретения существенного участия, а также банк «Новый», который отозвал пакет документов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины завершил основной этап раскрытия реальных собственников украинских банков, стартовавший в марте 2015 года.

В марте прошлого года Нацбанк обязал банки предоставить сведения о своих реальных собственниках и контролерах, а в октябре обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, обязав банки завершить процесс легализации собственников до конца первого квартала 2016 года.

По информации НБУ, анонсированное ранее завершение процесса раскрытия реальных собственников банков до конца первого квартала не означает, что на 1 апреля все собственники банков будут раскрыты, поскольку пакеты документов по некоторым банкам еще могут находиться на рассмотрении регулятора, и пока этот процесс продолжается.