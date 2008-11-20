Инфляция в 2009 г. составит около 16,4% - эксперт

Инфляция по итогам 2009 года составит около 16,4%.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) Виталий КРАВЧУК.

«Мы видим, что падают доходы, падает инвестиционный спрос. Видим, что со стороны спроса давление отсутствует или, по крайней мере, снижается. С другой стороны, у нас будет умеренное снижение курса, плюс инфляционные ожидания, связанные с этим снижением, что в принципе будет давить в противоположную сторону. В балансе мы выходим на 16,4%. Это на конец года», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине в октябре к сентябрю 2008 года зафиксирована инфляция на уровне 1,7%, в октябре т.г. к октябрю 2007 года инфляция составила 23,2%.

С начала текущего года (за январь-октябрь 2008 года (к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 18%. Индекс потребительских цен за январь-октябрь 2008 года, по сравнению с соответствующим периодом 2007 года, увеличился на 25,8%.

Справка УНИАН. В Украине в октябре 2007 г. к октябрю 2006 года инфляция составила 14,8%, в январе-октябре к аналогичному периоду 2006 года - 12,2%. В октябре 2007 г. против сентября 2007 г. инфляция составила 2,9%, в январе-октябре 2007 г. (к декабрю 2006 года) - 11,7%.

В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.

В июле правительство ухудшило прогноз роста инфляции по итогам 2008 года с 9,6% до 15,3%, индекса цен производителей промпродукции - с 19,2% до 24,6%.