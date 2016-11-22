ЕС может выделить еще почти 120 миллионов евро на поддержку реформ в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

В СЕ отметили, что с последнего саммита в 2015 году при финансовой поддержке ЕС Украина внедряет амбициозную программу реформ.

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"Ноябрьский саммит может подтвердить выделение еще 15 миллионов евро на поддержку антикоррупционной программы и еще 104 миллионов евро на реформу системы государственного управления", - сообщает пресс-служба Совета Европы.

Что касается безвизового режима, то, как ожидается, на саммите "поприветствуют недавние шаги к либерализации визового режима для украинцев при поездках в ЕС".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в Брюсселе состоится 18-й саммит Украина-ЕС. Украину на саммите будет представлять президент Петр Порошенко, ЕС – президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Повестка дня насчитывает около 20 вопросов.

В частности, первым вопросом указано обсуждения приоритетов в политических и экономических реформах, включая помощь ЕС. Вторым будет рассмотрен сотрудничество в сфере общей внешней политики безопасности и Общей политики в сфере безопасности и обороны (CFSP / CSDP). Далее идет вопрос сотрудничества в сфере юстиции, свобод и безопасности, включая либерализацию визового режима.

На обсуждение также вынесены вопросы, связанные с торговлей, временным применением Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, секторальным сотрудничеством, включая энергетику и транспорт. Отдельным блоком на обсуждение вынесен вопрос развития ситуации в Украине.

В частности, стороны обсудят ситуацию в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, выполнение Минских договоренностей, включая вопросы, связанные с правами человека. Также на повестке дня стоит обсуждение незаконной аннексии Автономной республики Крым и Севастополя Российской Федерацией.

Ожидается, что темой для обсуждения будет и ситуация в самом Европейском Союзе, региональные вопросы и вопросы внешней политики. Отдельно будут обсуждаться "российский вопрос", ситуация в Молдове и Приднестровье. Не исключено, что стороны могут обсудить и другие вопросы.