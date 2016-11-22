Украинцы с начала года установили рекорд безналичных платежей

За девять месяцев 2016 года украинцы совершили безналичных платежей с использованием платежных карт на сумму, большую, чем за весь прошлый год.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины.

В частности, в январе-сентябре украинцы совершили таких операций на 397,807 миллиарда гривень против 384,795 миллиарда гривень за весь 2015 год.

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По данным НБУ, в третьем квартале 2016 года продолжила расти доля безналичных расчетов в общем объеме операций с платежными картами в Украине. Этот показатель увеличился до 35,8% по сравнению с 34,9% во втором квартале текущего года.

Напомним, что по итогам 2015 год доля безналичных платежей с использованием платежных карт в Украине выросла до 31% по сравнению с 8% в 2011 году. Стратегическая цель Национального банка в развитии отечественного банковского сектора состоит в воплощении в жизнь проекта Сashless economy и снижении объема наличных денег в обращении до 9,5% к ВВП в 2020 году (в 2014 году этот показатель составлял 18,1%, в 2015 году – 15,6%).