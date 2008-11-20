МВФ и скандинавские страны выделяют Исландии 4,6 млрд долл

Исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил сегодня пакет финансовых мер помощи Исландии в размере 2,1 млрд долл., сообщает k2kapital.

Это будет первый шаг на пути выхода этой страны из нынешней серьезной экономической ситуации. Банковский кризис Исландии имеет беспрецедентные размеры и большие последствия для ее развития.

В свою очередь Швеция, Дания, Финляндия и Норвегия приняли совместное решение о выделении дополнительного займа в 2,5 млрд долл. Об этом говорится в заявлении министров финансов скандинавских стран.

"Исландия оказалась в условиях банковского кризиса экстраординарных размеров. Страна стоит перед серьезным экономическим спадом, учитывая высокий уровень долгов в экономике и существенную зависимость частного сектора от иностранной валюты", - отметил заместитель директора-распорядителя МВФ Джон Липски.

Ссуда предназначена для стабилизации национальной валюты Исландии, укрепления ее банковской системы и восстановления деловой уверенности, отмечается в послании МВФ. Исландия, до недавнего времени входившая в пятерку стран с самым высоким уровнем дохода на душу населения, срочно нуждается в финансировании импорта и поддержке исландской кроны.

Одним из условий получения кредита было заключение соглашения о гарантировании депозитов иностранных граждан, многие из которых хранили свои сбережения в финансовых учреждениях Исландии. Соответствующий договор страна подписала 16 ноября.

При этом выделенные деньги не будут использоваться для выплаты вкладчикам, заявил премьер-министр Исландии Гейр Хорде . Небходимо определиться с тем, как будут выполняться обязательства компании Icesave, которая предоставляла услуги интернет-банкинга многим жителям Европы. Сейчас их средства заморожены на счетах, и клиенты боятся потерять значительную часть своих вкладов.

По сообщению МВФ, около 827 млн. долл. Исландия получит немедленно, а остальные средства будут переведены восемью траншами по 155 млн. долл. каждый. При этом руководство страны рассчитывало на 6 млрд. долл. международной помощи, так что в дополнение к поддержке от МВФ и скандинавских стран, Исландия договаривается о предоставлении 200 млн. долл. Польшей, 50 млн. долл. Фарерскими островами, а также надеется получить 500 млн. долл. от России.